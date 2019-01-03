Садовый хочет создать с Гриценко "качественную коалицию" на парламентских выборах

3 января, 2019, 18:47

Кандидат в президенты Украины от партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что на парламентских выборах он с лидером партии" Гражданская позиция "Анатолием Гриценко могут создать качественную коалицию

Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV .

"Садовый есть Садовый. Садовый принял решение идти в президенты, я буду побеждать на тех выборах. С Анатолием Гриценко мы имеем хорошие человеческие отношения. Я убежден, что на парламентских выборах мы будем иметь качественную коалицию и наша задача иметь большинство в парламенте", - сказал он.

Садовый отметил, что украинцы имеют право выбора и поэтому пусть определяются, чьи идеи им ближе.

"Парламентская компания начинается фактически уже летом. Не может быть двух президентов. Украинцы имеют право выбора. Есть Садовый, есть Гриценко, пожалуйста пусть смотрят, чьи идеи им ближе", - отметил он.