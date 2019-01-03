"Сергей! Иди". Притула потроллил Зеленского, собравшегося в президенты
3 января, 2019, 15:20
Известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула потроллил шоумена и продюсера Владимира Зеленского, который сообщил о намерении баллотироваться в президенты
Видеообращение Притула опубликовал в Facebook.
"Уважаемые украинцы, вот и пришел 2019 год, с которым я вас сердечно поздравляю. Новый год ознаменовался тем, что все баллотируются в президенты и тысячи из вас писали мне: "Сергей! Иди". И сегодня я хочу пообещать вам и сразу выполнить то, что обещаю. Я обещаю вам, что я и моя команда, мы идем в отпуск", - сказал он.
- Напомним, в Новогоднюю ночь Владимир Зеленский сообщил о намерении баллотироваться на пост главы государства.
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