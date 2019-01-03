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"Сергей! Иди". Притула потроллил Зеленского, собравшегося в президенты

Известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула потроллил шоумена и продюсера Владимира Зеленского, который сообщил о намерении баллотироваться в президенты

Видеообращение Притула опубликовал в Facebook.

"Уважаемые украинцы, вот и пришел 2019 год, с которым я вас сердечно поздравляю. Новый год ознаменовался тем, что все баллотируются в президенты и тысячи из вас писали мне: "Сергей! Иди". И сегодня я хочу пообещать вам и сразу выполнить то, что обещаю. Я обещаю вам, что я и моя команда, мы идем в отпуск", - сказал он.

 
 
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