"Сергей! Иди". Притула потроллил Зеленского, собравшегося в президенты

3 января, 2019, 15:20

Известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула потроллил шоумена и продюсера Владимира Зеленского, который сообщил о намерении баллотироваться в президенты

Видеообращение Притула опубликовал в Facebook.

"Уважаемые украинцы, вот и пришел 2019 год, с которым я вас сердечно поздравляю. Новый год ознаменовался тем, что все баллотируются в президенты и тысячи из вас писали мне: "Сергей! Иди". И сегодня я хочу пообещать вам и сразу выполнить то, что обещаю. Я обещаю вам, что я и моя команда, мы идем в отпуск", - сказал он.