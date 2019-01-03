"Лото-Забава": Тридцать третий миллионер 2018 года появился на Буковине

3 января, 2019, 13:18

30 декабря 2018 года во время последнего 1012 тиража лотереи "Лото-Забава" в этом году было выиграно 1000000 гривен. Первым из большого лототрона выпала шарик с нечетным числом 33, а поэтому интрига держалась до финальных аккордов "Большой игры"

Игрок, который зачеркнул три линии в одном игровом поле с одной льготной подковки, стал 312-м счастливчиком на счетчике миллионеров "Лото-Забава" и тридцать третьей в этом году. Выигрышный билет № 0142386 приобрели на Буковине в Заставна (Черновицкая область) на фирменном столе "М.С.Л.", расположенном в магазине, который находится по адресу: ул. Независимости, 91.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." приглашает новоиспеченного миллионера стать почетным участником элитарного "Клуба Миллионеров" М.С.Л. ", посетить Киев и принять участие в эксклюзивной подарочной программе" Два дня из жизни миллионера "для двух человек . Всеми преимуществами членства в "Клуба Миллионеров" М.С.Л. "уже воспользовались Оксана Сорокина и ее свекровь Надежда Андреевна. Гости провели незабываемые выходные в столице в течение 8-9 декабря. В течение выходных гостей из Харьковщины ожидали индивидуальная экскурсия по Киеву всеми самыми красивыми и интересными местами, профессиональная фотосессия, угощение в статусных ресторанах, проживание в гостинице в центре Киева, а гвоздем программы стал визит в "Зимнюю страну" на ВДНХ.

Во время розыгрыша 1012-го тиража «Лото-Забава" в студию пришел второй победитель новогодней акции "Дари билеты - совершай мечты!". Акционные 500 тыс гривен достались Константину Терлецкому, который победил в акции 23 декабря 2018. Победитель пришел в студию вместе со своим братом Николаем, который тоже увлекается лотерейным хобби. Господин Константин играет в "Лото-Забава" уже около 19 лет и за это время выигрыш в новогодней акции - вторая крупная победа в его опыте. Первой победой стал выигрыш в конкурсе "Счастливый номер". Тогда герою удалось выиграть 42 тыс гривен. Сейчас известна информация о следующем победителе акции "Дари билеты - совершай мечты!". Выигрышной дополнительной комбинацией стала комбинация - 85043704, напечатанная в билете, приобретенном онлайн. Победитель приглашается в студию "Лото-Забава" для торжественного вручения призового сертификата.

Не обошлось без победителей и в постоянном конкурсе "Богатые и Знаменитые". Последний розыгрыш 2018 порадовал победителя выигрыш 100 000 гривен. Героем конкурса стал Станислав Фокин из г. Никополь (Днепропетровская область). Он сидел в зеленом ряду на 18 месте. Кстати, игрокам зеленого ряда везет уже второй тираж подряд. В прошлый раз пенсионеру из Мариуполя, который сидел на 16 месте, удалось сорвать максимальный приз в полмиллиона гривен.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителей 1012-го тиража и советует им обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрышей.