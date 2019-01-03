 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Подозревают в убийстве собственных детей, матери и бывшей: в Виннице взяли под стражу предполагаемого преступника

Мужчину, которого подозревают в убийстве собственных малолетних детей, матери и бывшей жены, в Виннице взяли под стражу

Подозреваемого в убийстве четырех человек в Виннице взяли под стражу

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Винницкий городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщалось, в последний день года, в микрорайоне города "Академический", произошло убийство. В квартире обнаружены тела семилетнего мальчика, его матери и бабушки. Во всех резаные-рубленые раны головы. Кроме того, в квартире обнаружено трехлетнюю девочку с подобными телесными повреждениями, которую доставили в больницу.

В убийстве подозревается 30-летний житель Винницы. Так, 1 января ему было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

В уголовном производстве назначено более 15 судебных экспертиз, проведения и проводятся десятки допросов и осмотров места происшествия и вещественных доказательств, досудебное расследование продолжается.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 января, 2019 четверг

2 января, 2019 среда

больше новостей

2 января, 2019 среда

1 января, 2019 вторник

31 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать