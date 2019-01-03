Подозревают в убийстве собственных детей, матери и бывшей: в Виннице взяли под стражу предполагаемого преступника
Подозреваемого в убийстве четырех человек в Виннице взяли под стражу
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.
Винницкий городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Как сообщалось, в последний день года, в микрорайоне города "Академический", произошло убийство. В квартире обнаружены тела семилетнего мальчика, его матери и бабушки. Во всех резаные-рубленые раны головы. Кроме того, в квартире обнаружено трехлетнюю девочку с подобными телесными повреждениями, которую доставили в больницу.
В убийстве подозревается 30-летний житель Винницы. Так, 1 января ему было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
В уголовном производстве назначено более 15 судебных экспертиз, проведения и проводятся десятки допросов и осмотров места происшествия и вещественных доказательств, досудебное расследование продолжается.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-