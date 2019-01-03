По России могут ударить новыми санкциями за Азовское море, - Климпуш-Цинцадзе
Об этом сказала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью "Интерфакс-Украина".
"Я не исключаю того, что новые санкции в отношении Российской Федерации еще могут быть введены. Это просто необходимо сделать для того, чтобы не позволить Кремлю почувствовать безнаказанность за столь дерзкий шаг", - заявила она, комментируя агрессию РФ в Азовском море в ноябре 2018 года.
Кроме того, она отметила, что поведение РФ ввопросе непризнания украинских моряков военнопленными может привести к тому, что страны ЕС могут вернуться к дискуссии о необходимости введения санкций в связи с этой атакой.
"Очевидно, что мне, как украинскому гражданину и политику хотелось бы, чтобы это происходило мгновенно и автоматически. Но я вижу, что это процесс сложных внутренних переговоров: мы четко заявили о своей позиции, внесли предложения со своей стороны, однако решение - за нашими партнерами. Конечно, мы будем продолжать настаивать на том, что такое поведение не может остаться безнаказанным", - добавила она.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
- Украина с привлечением международных партнеров планирует осуществить новый проход через Керченский пролив.
- Россия отреагировала на планы Украины осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив.
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