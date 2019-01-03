Опасный челлендж: фанаты хоррора "Птичий короб" пытаются делать все с завязанными глазами

3 января, 2019, 15:00

Вдохновившись фильмом от Netflix, пользователи соцсетей пытаются выполнять повседневные дела с завязанными глазами

Об этом пишет издание DTF.

Трейлер фильма "Птичий короб".

21 декабря 2018, платформа Netflix выпустила фильм "Птичий короб" с Сандрой Баллок в главной роли, который сразу стал популярен в сети и разошелся на мемы.

Постапокалиптический хоррор был снят по одноименной книге Джоша Малермана. Фильм рассказывает о существах, которые заставляют совершить самоубийство каждого, кто их видит. Чтобы спасти себя и своих детей, главная героиня выходит из дома только с завязанными глазами.

Повязка на глаза стала узнаваемой деталью фильма. Теперь его фанаты снимают видео, на которых пытаются таким образом выполнить повседневные задачи: пробуют пищу, наносят макияж или проводят сутки в полной темноте.

Когда стали появляться ролики, где люди травмируются из-за челленджа, Netflix вмешался и попросил зрителей "не попадать в больницу из-за мемы".

На одном из видео отец бежит по дому с маленьким ребенком, и та ударяется о стену.

"Птичий короб" без контекста

pretending to understand the Bird Box memes even though I have not seen it pic.twitter.com/sZ4MYZM9Wv - JuanPa (@jpbrammer) 26 декабря 2018 г.

"Притворяюсь, что понимаю мемы о" Птичьем коробе ", хотя фильм еще не видел"