Опасный челлендж: фанаты хоррора "Птичий короб" пытаются делать все с завязанными глазами
Об этом пишет издание DTF.
Трейлер фильма "Птичий короб".
21 декабря 2018, платформа Netflix выпустила фильм "Птичий короб" с Сандрой Баллок в главной роли, который сразу стал популярен в сети и разошелся на мемы.
Постапокалиптический хоррор был снят по одноименной книге Джоша Малермана. Фильм рассказывает о существах, которые заставляют совершить самоубийство каждого, кто их видит. Чтобы спасти себя и своих детей, главная героиня выходит из дома только с завязанными глазами.
Повязка на глаза стала узнаваемой деталью фильма. Теперь его фанаты снимают видео, на которых пытаются таким образом выполнить повседневные задачи: пробуют пищу, наносят макияж или проводят сутки в полной темноте.
Когда стали появляться ролики, где люди травмируются из-за челленджа, Netflix вмешался и попросил зрителей "не попадать в больницу из-за мемы".
Bird Box challenge #BirdBox #BirdBoxChallenge pic.twitter.com/6dyHVFEX5s- Enrique Ruano (@enrique_ruanox) 28 декабря 2018 г.
When they hit the rapids: #BirdBox pic.twitter.com/ANcGG68H2R- Momo (@momogotfans) 25 декабря 2018 г.
На одном из видео отец бежит по дому с маленьким ребенком, и та ударяется о стену.
These BIRDBOX memes and videos are killing me #birdboxmovie pic.twitter.com/bpZwEy1haE- Guisell (@HighImG) 27 декабря 2018 г.
bird box without context #birdbox pic.twitter.com/9LXHO5qEH3- abigail chiasson (@ ChiassonAbigai1) 26 декабря 2018 г.
"Птичий короб" без контекста
pretending to understand the Bird Box memes even though I have not seen it pic.twitter.com/sZ4MYZM9Wv- JuanPa (@jpbrammer) 26 декабря 2018 г.
"Притворяюсь, что понимаю мемы о" Птичьем коробе ", хотя фильм еще не видел"
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