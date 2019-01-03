Оккупанты били из пулеметов и гранатометов на трех направлениях, потерь нет
"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный населенного пункта Станица Луганская на Луганском направлении, а также вблизи поселка Опытное на Донецком направлении и населенного пункта Водяное - на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.
Кроме вышеупомянутой оружия, в районе поселка Пески на Донецком направлении зафиксировано работу вражеского снайпера. За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
В связи с обстрелами позиций Объединенных сил вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками украинские военные принимали адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих ВСУ.
По данным разведки, 2 января из-за неосторожного обращения с оружием один оккупант погиб и трое получили ранения. С начала текущих суток враг огонь не открывал.
Украинские военные и дальше надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.
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