На Гуцульщине презентовали книги, посвященные этому региону и запрещенные в советское время

3 января, 2019, 17:18

На Гуцульщине в рамках "Дней украинского кино", которые проходили в Карпатах 23-25 декабря, презентовали книги, посвященные этому региону и запрещенные в советское время

Об этом рассказали Председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий и основатель, генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий во время презентации в Косово и Верховине.

"Наш долг перед обществом - издать книги, которые были запрещены. СССР уничтожал украинскую литературу, пытался насадить нашему народу другую культуру. Сейчас мы наконец получили возможность издавать и народное, и авторское творчество, современных украинских писателей, и тех, чьи произведения считались почти утраченными", - сказал Александр Красовицкий.

Николай Княжицкий в свою очередь отметил, что издательством "Фолио" запланирована печать большой серии, в которой будут книги авторов исследователей Гуцульщины: Владимира Гнатюка, Станислава Винценза, Владимира Шухевича и др. И это, по мнению председателя Комитета по вопросам культуры и духовности, очень важно в контексте восстановления Гуцульщины.

"Эти места всегда были центром творчества не только украинской, но и европейской интеллигенции. Восстановление Гуцульщины - очень большое дело. Здесь сохранились уникальные традиции, несмотря на все попытки советской власти их извести. Выдающиеся писатели влюблялись в природу Карпат и людей, которые здесь живут, этот регион вновь должен стать центром украинской культуры ", - сказал Николай Княжицкий.

Книги были представлены в рамках "Дней украинского кино", которые проходили в Карпатах 23-25 декабря. Книги также будут доступны во всех школьных библиотеках Гуцульщины.

В произведениях этнографа, фольклориста, публициста, активного члена общества "Гуцульщина" Михаила Ломацкого "Заворожений світ. По цей бік Чорногори. По той бік Чорногори" и "Гомін гуцульської давнини. З гір Карпат" собраны притчи, поверья, легенды горцев.

Роман репрессированного писателя, философа и активного общественного деятеля Гуцульщины, старосты Верховины и посла в польский Сейм Петра Шекерика-Доникового "Дід Иванчік" много лет считался утраченным. Он описывает жизнь и быт гуцулов с древних времен до начала прошлого века. Он уникален еще и тем, что это единственный роман, написанный на гуцульском наречии.