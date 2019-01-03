Мало "пели" на украинском. В 2018 году радиостанции оштрафовали почти на два млн
3 января, 2019, 21:14
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в течение 2018 года оштрафовал за невыполнение языковых квот 21 радиостанцию более чем на 1,7 млн грн
Об этом заявил член Нацсовета Сергей Костинский в Facebook.
Так, перечисляя достижения в сфере телевидения и радиовещания в 2018 году, он отметил, что для того, чтобы обеспечить выполнение закона о языковых квотах, Национальному совету пришлось оштрафовать 21 радиостанцию на сумму более 1,7 млн грн.
"В большинстве случаев мы штрафовали именно за невыполнение квоты песен на украинском", - отметил Костинский.
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