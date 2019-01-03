ГПУ планирует просить Раду снять неприкосновенность с нардепа Дубневича

3 января, 2019, 16:51

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Генпрокуратуру представление о снятии неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

Она отметила, что ГПУ получила представление от САП на Дубневича.

"Изучаем. После заключения юридического отдела либо направим в Верховную Раду либо на доработку", - заявила Сарган.

По ее словам, расследованием дела против нардепа занималось Национальное антикоррупционное бюро.

"Это дело НАБУ и САП. Поэтому не можем комментировать", - добавила она.