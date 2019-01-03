ГПУ планирует просить Раду снять неприкосновенность с нардепа Дубневича
3 января, 2019, 16:51
Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Генпрокуратуру представление о снятии неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.
Она отметила, что ГПУ получила представление от САП на Дубневича.
"Изучаем. После заключения юридического отдела либо направим в Верховную Раду либо на доработку", - заявила Сарган.
По ее словам, расследованием дела против нардепа занималось Национальное антикоррупционное бюро.
"Это дело НАБУ и САП. Поэтому не можем комментировать", - добавила она.
- Сообщалось, что правоохранители проверяют, не использовали ли компании "Энергия-Новый Роздол" и "Энергия-Новояворовск", которые владеют Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ во Львовской области, льготный газ для производства электроэнергии, которую затем сбывали на оптовом рынке.
- В феврале нардеп Виталий Куприй заявлял о том, что братья Дубневичи через транспортный комитет ВР получают доступ к тендерам на "Укрзализныце" и якобы разворовывают миллионы гривен.
- Летом 2017 года стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют дело в отношении манипуляций с объемами льготного газа на Новояворовской ТЭЦ нардепов Богдана и Ярослава Дубневичей.
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