Google Chrome получит поддержку темного режима Windows 10

3 января, 2019, 15:15

С 2016 Windows 10 позволяет установить "темный" режим для всей системы и поддерживаемых. Теперь такая возможность появится и в Google Chromе

Об этом сообщает TechDows .

Страница с запросом поддержки этого режима в браузере Google существует с мая 2018 года, однако лишь недавно один из разработчиков Google подтвердил разработку данной функции. Аналогичный запрос существует с июня 2018 года и для macOS после появления в этой операционной системе "темного" режима.

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Также пользователи были удивлены тем, что поддержке "темного" режима для Windows присвоили менее высокий рейтинг, чем для macOS, несмотря на более широкую распространенность первой системы.

На данный момент есть несколько вариантов, как получить темную тему в Google Chrome: использовать "режим инкогнито" (темный по умолчанию), установить стороннюю тему с интернет-магазина Chrome, включить нестабильную версию через флаг (только в Google Chrome Canary).



Скриншот нестабильной версии "темного" режима браузера для Windows