Договариваться с ним о мире на охоте не буду, - Садовый о Путине
3 января, 2019, 19:21
Кандидат в президенты Украины от партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый рассказал, как решать вопрос с Россией
Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV .
"На охоте никогда (не будет договариваться о мире с президентом РФ Владимиром Путиным, - ред.), Потому что это опасно для здоровья", - сказал он.
На вопрос как решить вопрос с Россией он ответил:
"Россия уважает сильных, она должна нас бояться, мы должны иметь высокоточное оружие. Если они будут знать, что будут терять за день около 1 тысячи живой силы, они никогда нас нападать не будут", - подчеркнул он.
- Политическая партия "Объединение "Самопомич" выдвинула кандидатом в президенты лидера партии Андрея Садового.
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