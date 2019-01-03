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Договариваться с ним о мире на охоте не буду, - Садовый о Путине

Кандидат в президенты Украины от партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый рассказал, как решать вопрос с Россией

Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV .

"На охоте никогда (не будет договариваться о мире с президентом РФ Владимиром Путиным, - ред.), Потому что это опасно для здоровья", - сказал он.

На вопрос как решить вопрос с Россией он ответил:

"Россия уважает сильных, она должна нас бояться, мы должны иметь высокоточное оружие. Если они будут знать, что будут терять за день около 1 тысячи живой силы, они никогда нас нападать не будут", - подчеркнул он.

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