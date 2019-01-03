Боевики в Донбассе захватили в плен украинского военного
Об этом сообщила пресс-служба бригады.
На опубликованном боевиками видео мужчина - Качиньский Андрей из села Берестовка Владимирецкого района Ривненской области - заявляет, что попал в плен.
"В связи с распространением подконтрольным российско-оккупационным войскам СМИ видео с объяснениями Андрея Качиньского, сообщаем следующее: Да, на видео действительно военнослужащий нашей бригады. Мы понимаем, что данные объяснения получены под давлением и никоим образом не осуждаем его за это. Более того, подчеркиваем, что он не может нести ответственность за свои слова", - говорится в сообщении 128-й бригады.
В бригаде отметили, что делают все возможное для освобождения военного.
"К процессу привлечены международные организации. Близким Андрея оказывается всесторонняя поддержка", - добавили в пресс-службе.
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