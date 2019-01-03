Боевики в Донбассе нарушили режим прекращения огня

3 января, 2019, 18:28

Боевики в течение дня, 3 января, 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

При этом случаи применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксированы.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем в районе хутора Вольный на Луганском направлении", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.