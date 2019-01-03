Алкоголь не согревает. Супрун объяснила, почему ощущение тепла после выпивки - обманчиво

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала, чем на самом деле ощущение тепла от алкоголя обманчиво, и это не зависит от того, какой именно алкогольный напиток вы пьете.

"Алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, а прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют. Потеря тепла с поверхности кожи и конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается", - пишет Супрун.

Она также пояснила, что когда нам становится холодно, мы начинаем дрожать. Именно дрожь является одним из способов, который помогает телу сохранять тепло. Впрочем, алкоголь нарушает этот защитный механизм (https://goo.gl/6KT3Mt).

К тому же, в некоторых исследованиях упоминается об еще одном механизме, который влияет на нашу терморегуляцию - потоотделение. Когда мы употребляем алкоголь, ощущение тепла заставляет нас потеть. Это может снизить температуру тела еще больше (https://goo.gl/WRRikB).

Супрун также добавила, что обманчиво тепло от алкоголя нарушает ощущение холода. "Поэтому люди, которые слишком много выпили, склонны не обращать внимание на холод и, к примеру, снимать верхнюю одежду на улице, чтобы немного остыть. Этот феномен даже имеет название -" пивная куртка "(the beer jacket). Когда бы становится жарко и согреваться одеждой не требуется. Зато такое поведение в разы повышает риски переохлаждения ", - объясняет чиновник.

"Алкоголь и низкая температура на улице - опасная комбинация. Особенно осторожными нужно быть людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания. Независимо от количества, употребление алкоголя негативно влияет на организм и приводит к ряду болезней (https://goo.gl/vBu9xD) . Стоит помнить во время празднований - безопасной дозы алкоголя не существует! ", - добавляет Супрун.

Супрун также опубликовала несколько советов, чтобы действительно согреться: