За прошлый год Украина на четверть сократила импорт газа
2 января, 2019, 15:22
В декабре 2018-го импорт составил 477, 6 млн куб. м газа, что вдвое меньше, чем в декабре-2017, или 954, 9 млн куб. м.
В 2018 году Украина сократила импорт природного газа на 24,6% или на 3 млрд 459, 8 млн куб. м по сравнению с 2017 годом - до 10 млрд 590, 2 млн куб. м
Об этом свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".
В декабре 2018-го импорт составил 477, 6 млн куб. м газа, что вдвое меньше, чем в декабре-2017, или 954, 9 млн куб. м.
Среди главных экспортеров газа больше в прошлом поступило со стороны Словакии - 6,459 млрд куб. м газа (-34,8% к 2017-му), Венгрии - 3 млрд 441, 1 млн куб. м (+ 21,4%), Польши - 690, 1 млн куб. м (-47,1%).
- Напомним, уже более трех лет, с 26 ноября 2015 года, наша страна не импортирует природный газ по контракту с ОАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.
- Результаты добычи природного газа за 2018 год составили около 21 млрд кубометров, что на 1,5% больше, чем в 2017-м.
- Кабинет Министров Украины рассчитывает, что благодаря улучшению регулирования в газодобывающей отрасли объемы добычи вырастут и приблизят государство к независимости от внешних поставок
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