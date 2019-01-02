За 2018 год ВСУ получили 50 самолетов и вертолетов

2 января, 2019, 11:49

Укроборонпром за 2018 год передал около 50 модернизированных самолетов и вертолетов в Вооруженные Силы Украины

Об этом сообщает Укроборонпром .

За этот год украинские летчики получили истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики и разведчики Су-24, транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76, учебно-тренировочные самолеты L-39, вертолеты Ми-24, Ми-14 и Ми-8.

Для нужд Воздушных Сил Украины продолжается разработка Ан-77, который должен получить авионику ведущих мировых производителей, что приблизит этот самолет к стандартам НАТО. Предполагается, что именно Ан-77 должен стать основой военно-транспортной авиации Украины. Его характеристики позволят кардинально расширить боеспособность и мобильность десантно-штурмовых войск.

Ан-77