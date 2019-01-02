Из-за снегопадов на Закарпатье обесточен 41 населенный пункт
2 января, 2019, 13:56
На территории Закарпатской области прошли сильные снегопады, в результате которых обесточен 41 населенный пункт
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
От электроснабжения отключен 41 населенный пункт (12 полностью и 29 частично) в Хустском, Иршавском, Тячевском и Виноградовском районах.
В некоторых районах области налипание снега вызвало падение деревьев на дороги и придомовые территории.
Спасатели оказывали помощь водителям, которые из-за гололеда не могли преодолеть сложные участки дороги.
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