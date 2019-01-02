Испанские пограничники нашли африканских мигрантов в матрасах

2 января, 2019, 10:13

При попытке пересечь границу Испании в спальных матрасах нашли двух африканских мигрантов

По этом сообщает издание Stars and Stripes.

"Агенты гражданской гвардии Испании сняли два матраса с верхней части фургона и, разрезав их, обнаружили двух молодых мужчин внутри", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на пограничном переходе из Марокко в Мелилью, одном из испанских городов на южно-африканском побережье.

Два мигранта сообщили полиции, что каждый из них заплатил 4500 евро ($5100) "посреднику" за попытку пересечения границы. Водитель фургона бежал пешком, когда агенты попросили осмотреть его груз.

Беженцев доставили в центр содержания мигрантов.