Испанские пограничники нашли африканских мигрантов в матрасах
2 января, 2019, 10:13
При попытке пересечь границу Испании в спальных матрасах нашли двух африканских мигрантов
По этом сообщает издание Stars and Stripes.
"Агенты гражданской гвардии Испании сняли два матраса с верхней части фургона и, разрезав их, обнаружили двух молодых мужчин внутри", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел на пограничном переходе из Марокко в Мелилью, одном из испанских городов на южно-африканском побережье.
Два мигранта сообщили полиции, что каждый из них заплатил 4500 евро ($5100) "посреднику" за попытку пересечения границы. Водитель фургона бежал пешком, когда агенты попросили осмотреть его груз.
Беженцев доставили в центр содержания мигрантов.
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