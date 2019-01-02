Взрыв на рождественской ярмарке во Львове: в больнице погиб пострадавший
2 января, 2019, 09:00
В больнице скончался 50-летний мужчина, который пострадал от взрыва баллона на рождественской ярмарке во Львове
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Отмечается, что состояние его здоровья было тяжелое, ведь у мужчины было обожжено 50% тела.
"Его состояние было тяжелым. Со вчерашнего дня наблюдали ухудшение по анализам. К сожалению, вследствие больших и глубоких ожогов началась сильная интоксикация. У мужчины было 50% ожогов".
Погибший был 50-летний гражданин Армении.
Как сообщалось ранее, 22 декабря во Львове в результате взрыва газового баллона в деревянном домике на рождественской ярмарке пострадали четыре человека .
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