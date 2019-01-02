Взрыв на рождественской ярмарке во Львове: в больнице погиб пострадавший

2 января, 2019, 09:00

В больнице скончался 50-летний мужчина, который пострадал от взрыва баллона на рождественской ярмарке во Львове

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Отмечается, что состояние его здоровья было тяжелое, ведь у мужчины было обожжено 50% тела.

"Его состояние было тяжелым. Со вчерашнего дня наблюдали ухудшение по анализам. К сожалению, вследствие больших и глубоких ожогов началась сильная интоксикация. У мужчины было 50% ожогов".

Погибший был 50-летний гражданин Армении.

Как сообщалось ранее, 22 декабря во Львове в результате взрыва газового баллона в деревянном домике на рождественской ярмарке пострадали четыре человека .