В Италии погибла 12-летняя украинка: девочка выпала с балкона

2 января, 2019, 16:53

Следствие рассматривает две версии: несчастный случай и самоубийство

30 декабря в итальянском городе Вогера 12-летняя студентка из Украины выпала с балкона на втором этаже дома, передает УНИАН .

Согласно сообщению местного издания, девочка упала с высоты 7 метров и получила тяжелую травму головы.

Несмотря на попытки врачей, в результате полученных травм девочка скончалась.

Следствие выяснило, что на момент инцидента девочка находилась дома одна. Рассматривается две версии: несчастный случай и самоубийство. Полиция отмечает, что ключи от дома были найдены рядом с телом погибшей.