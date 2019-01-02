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В Италии погибла 12-летняя украинка: девочка выпала с балкона


фото: laprovinciapavese.gelocal.it
Следствие рассматривает две версии: несчастный случай и самоубийство

30 декабря в итальянском городе Вогера 12-летняя студентка из Украины выпала с балкона на втором этаже дома, передает УНИАН .

Согласно сообщению местного издания, девочка упала с высоты 7 метров и получила тяжелую травму головы.

Несмотря на попытки врачей, в результате полученных травм девочка скончалась.

Следствие выяснило, что на момент инцидента девочка находилась дома одна. Рассматривается две версии: несчастный случай и самоубийство. Полиция отмечает, что ключи от дома были найдены рядом с телом погибшей.

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