В Украине начинают работу карьерные советники. Что они будут делать

2 января, 2019, 17:33

Во всех центрах занятости службы занятости Украины с января 2019 года начинают работу карьерные советники

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

"Карьерный советник работает с каждым клиентом отдельно. Он сможет увидеть препятствия, которые стоят перед клиентом на рынке труда в момент трудоустройства, и поможет преодолеть их. Этот человек будет вашим помощником каждый раз, когда бы вы не вернулись в службу занятости. Я считаю, что как клиент, вы, вероятно, будете доверять кому-то, с кем вы уже говорили, и кто поддерживал вас", - объяснила новшество эксперт Международной организации труда (МОТ) Валли Корбанезе, которая помогает внедрять в нашей стране проект МОТ" Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине ".

Важным элементом проекта является пилотирования и внедрение в работу службы занятости института карьерных советников.

"Ведь в современных условиях возникает необходимость расширения спектра услуг для клиентов службы с учетом индивидуальных потребностей, их уровня профессионализма, степени трудовой мотивации и мобильности", - объясняют в Госслужбе занятости.