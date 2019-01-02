В новогоднюю ночь в Индонезии произошел оползень. 15 человек погибли

2 января, 2019, 11:35

Местные власти сообщают о 15 погибших и 20 пропавших без вести

Об этом сообщает Reuters .

Инцидент произошел на острове Ява в новогодний вечер 31 декабря.

Представитель Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий отметил, что свои дома были вынуждены покинуть 60 местных жителей.

Проводить спасательные работы мешали отсутствие соответствующего оборудования и дожди. Некоторые тела нашли с помощью экскаваторов на глубине 4 метров.