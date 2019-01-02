 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В новогоднюю ночь в Индонезии произошел оползень. 15 человек погибли

Местные власти сообщают о 15 погибших и 20 пропавших без вести

Об этом сообщает Reuters .

Инцидент произошел на острове Ява в новогодний вечер 31 декабря.

Представитель Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий отметил, что свои дома были вынуждены покинуть 60 местных жителей.

Проводить спасательные работы мешали отсутствие соответствующего оборудования и дожди. Некоторые тела нашли с помощью экскаваторов на глубине 4 метров.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 января, 2019 среда

1 января, 2019 вторник

больше новостей

2 января, 2019 среда

1 января, 2019 вторник

31 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать