В новогоднюю ночь в Индонезии произошел оползень. 15 человек погибли
2 января, 2019, 11:35
Местные власти сообщают о 15 погибших и 20 пропавших без вести
Об этом сообщает Reuters .
Инцидент произошел на острове Ява в новогодний вечер 31 декабря.
Представитель Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий отметил, что свои дома были вынуждены покинуть 60 местных жителей.
Проводить спасательные работы мешали отсутствие соответствующего оборудования и дожди. Некоторые тела нашли с помощью экскаваторов на глубине 4 метров.
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