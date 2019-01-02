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В Мексике выбрали нового мэра города. Через полтора часа после этого его убили

Погибший Алехандро Апарисио был избран главой муниципалитета Тлахиако в штате Оахака на юге Мексики

Об этом сообщил губернатор Оахаки Алехандро Мурат в своем Twitter.

Апарисио убили по дороге в мэрию через полтора часа после назначения на должность. При нападении на него ранили еще четырех.

Отмечается, что мэра доставили в больницу, где он и умер.

По факту убийства было начато расследование, на данный момент задержан один подозреваемый, сообщает прокуратура.

 

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