В Мексике выбрали нового мэра города. Через полтора часа после этого его убили
2 января, 2019, 08:25
Погибший Алехандро Апарисио был избран главой муниципалитета Тлахиако в штате Оахака на юге Мексики
Об этом сообщил губернатор Оахаки Алехандро Мурат в своем Twitter.
Апарисио убили по дороге в мэрию через полтора часа после назначения на должность. При нападении на него ранили еще четырех.
Отмечается, что мэра доставили в больницу, где он и умер.
По факту убийства было начато расследование, на данный момент задержан один подозреваемый, сообщает прокуратура.
Condeno enérgicamente el ataque contra el Presidente Municipal de Tlaxiaco. Solicité una exhaustiva investigación al Fiscal General y éste me informa que ya tiene detenido al probable autor del homicidio. Expreso mi pésame a los familiares y al pueblo de Tlaxiaco.- Alejandro Murat (@alejandromurat) 1 января 2019
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