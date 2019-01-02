Новый президент Бразилии Болсонару официально приступил к работе

2 января, 2019, 08:43

Жаир Болсонару официально вступил в должность главы государства

Об этом сообщает The Reuters .

Он принес присягу на торжественном заседании в Национальном конгрессе в присутствии представителей законодательной и судебной власти, а также зарубежных гостей.

Управлять страной он будет до 2022 года.

Теперь его избиратели с нетерпением ждут, когда он выполнит обещания по борьбе с мошенничеством и насильственными преступлениями и возродит экономику Бразилии.

В сентябре во время избирательной кампании 63-летний политик пережил покушение, в результате чего оказался на больничной койке и практически не вел агитационную кампанию. Ему не хватило всего 4%, чтобы победить в первом туре. 28 октября в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов, по Болсонару проголосовали 55,5% избирателей.

Болсонару является критиком современной демократии и левых сил. Неоднократно выступал с заявлениями, которые расценивались как расистские, гомофобные и женоненавистницкие.

Во время перепалки с депутатом Марией ду Росарио, которая назвала его "насильником", сказал, что "она даже не достойна быть им изнасилованной". За это был приговорен судом к штрафу за моральный ущерб.