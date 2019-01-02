 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Австралии люди вызвали полицию, потому что сосед орал "почему ты не умираешь". Оказалось, тот не мог убить паука


фото: Alamy Stock Photo
Аноним сообщил полиции, что несколько раз слышал из комнаты соседа крики "почему ты не умираешь!" на фоне детского плача

Об этом пишет The Guardian .

В австралийском городе Перт мужчина услышал крики "почему ты не умираешь" и вызвал полицию. Когда полицейские приехали на место, они нашли мужчину, который безуспешно пытался убить паука несколько часов.

В полиции рассказали, что приехали на анонимный вызов. Неизвестный сообщил по телефону, что услышал "повторяющиеся мужские крики "почему ты не умираешь!" на фоне детского плача".

Через 20 минут после звонка офицеры прибыли на место и выяснили, что произошло.

Оказалось, что глава семейства боится пауков и поэтому пытался убить паука у себя дома.

Однако этого не удавалось сделать в течение нескольких часов, поэтому мужчина начал серьезно нервничать и кричать. Мужчина извинился перед полицией за неудобства.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 января, 2019 среда

больше новостей

2 января, 2019 среда

1 января, 2019 вторник

31 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать