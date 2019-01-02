В Австралии люди вызвали полицию, потому что сосед орал "почему ты не умираешь". Оказалось, тот не мог убить паука
Об этом пишет The Guardian .
В австралийском городе Перт мужчина услышал крики "почему ты не умираешь" и вызвал полицию. Когда полицейские приехали на место, они нашли мужчину, который безуспешно пытался убить паука несколько часов.
В полиции рассказали, что приехали на анонимный вызов. Неизвестный сообщил по телефону, что услышал "повторяющиеся мужские крики "почему ты не умираешь!" на фоне детского плача".
Через 20 минут после звонка офицеры прибыли на место и выяснили, что произошло.
Оказалось, что глава семейства боится пауков и поэтому пытался убить паука у себя дома.
Однако этого не удавалось сделать в течение нескольких часов, поэтому мужчина начал серьезно нервничать и кричать. Мужчина извинился перед полицией за неудобства.
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