В 2018 году в разы возросло число жертв авиакатастроф

2 января, 2019, 16:13

В прошлом году значительно возросло количество жертв авиакатастроф по сравнению с годом ранее. Однако 2018 год - все равно в топ-10 самых безопасных, свидетельствует статистика

В авиакатастрофах за год погибло 556 человек, а в 2017 - 44, сообщает организация Aviation Safety Network, передает ВВС Украина.

Наихудшим инцидентом в гражданской авиации в прошлом году стала авария самолета Lion Air в октябре в Индонезии, унесшая жизни 189 человек. Кроме нее, еще жизни людей забрали:

Катастрофа самолета на Кубе в июле - 112 погибших. Причиной стала человеческая ошибка.

Крушение самолета в Иране в горах Загрос в феврале - 66 погибших.

Катастрофа самолета во время посадки в аэропорту Катманду в Непале в марте - 51 жертва.

Тем не менее в целом ситуация за последние 20 лет улучшается, говорят специалисты.

2017-й год был самым безопасным в истории для коммерческих авиалиний. Тогда не зафиксировали никаких аварий таких пассажирских самолетов.

"Если бы количество авиакатастроф осталось на уровне 2008 года, то в этом году произошло бы 39 смертельных катастроф. А если бы на уровне 2000 года - это было бы 64 аварии", - рассказал глава ASN Гарро Рантер.

"То есть за последние два десятилетия произошел огромный прогресс в области безопасности", - говорит специалист.

Главной опасностью остается потеря контроля, из-за которой произошли не менее 10 из крупнейших 25 катастроф за последние пять лет.

Потеря контроля - отклонение от курса самолета, которое невозможно исправить. Это может произойти из-за механического сбоя, внешних факторов, плохого состояния самолета или неправильного поведения или реакции экипажа.