Уже известна дата выхода третьего сезона сериала "Очень странные дела", появился тизер

2 января, 2019, 15:48

Netflix опубликовал новый тизер и постер третьего сезона "Очень странные дела", а также назвал дату возвращения сериала на экраны

Известно, что третий сезон сериала "Очень странные дела" появится 4 июля 2019 года. Создатели сериала также рассказали, что продолжение истории будет состоять из 8 эпизодов.

Видео - это нарезка кадров новогоднего выпуска передачи Дика Кларка 1985 года. Кроме того, в ролике можно заметить фразы "Когда синий и желтый встретятся на западе" и "Одно лето может изменить все", которые появляются на черном экране компьютера.

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Напомним, сериал получил немалую популярность в Украине. Действие сюжета разворачивается в 1985 году.

Известно, что в новом сезоне снова сыграют Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гетен Метараззо, Вайнона Райдер, а также две новые актрисы - Майя Турман-Хоук и Франческа Реале.