Украина попала в топ-3 страны с наибольшим урожаем орехов

2 января, 2019, 20:38

В 2018 году Украна вырастила 120 тыс. тонн грецких орехов

Украина собрала в 2018 году 120 000 тонн грецкого ореха, что является третьим результатом в мире после Китая и США. Больше всего украинские орехи закупают в странах ЕС и на Ближнем Востоке, сообщает zn.ua.

В 2018 году площадь ореховых садов увеличилась на 3% - до 18,9 тыс. га. Но пока выращивание в промышленных масштабах в Украине дает только 14% урожая, а вот львиную долю дают частные хозяйства.

При этом закупочные цены по сравнению с прошлым годом упали на треть. Килограмм грецких орехов на столичном рынке можно купить за 130 гривен.

"Впрочем, из-за торговых войн США и Китая, ограничения экспорта, грецкий орех из Китая заполонил европейский рынок. Конкуренцию дешевым импортом составляет Казахстан и Молдова. Поэтому мировые закупочные цены снизились. Однако, по словам экспертов, с нового года стоимость этого продукта традиционно начнет расти ", - сообщили в Украинской аграрной конфедерации.