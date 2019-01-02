Убийство гуся, несущего золотые яйца: Disney ради экономии не пригласила Джонни Деппа на роль в новой части "Пиратов Карибского моря"
Об этом сообщает издание Forbes .
Отмечается, что актеру заплатили $90 млн за роль в фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". Хотя фильм был успешным в прокате, собрал около $800 млн (при бюджете в $230 млн), однако результат оказался хуже, чем рассчитывало руководство студии. Отзывы критиков и зрителей оставляли желать лучшего.
Forbes подчеркивает, что увольнение Джонни Деппа из "Пиратов Карибского моря" - это убийство гуся, несущего золотые яйца.
Сценарий к шестой части "Пиратов Карибского моря" напишут Ретт Риз и Пол Верник. Премьера картины состоится не ранее второй половины 2020 года. Пока неизвестно, кто заменит Джека Воробья как ключевую фигуру "Пиратов Карибского моря".
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