 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Убийство гуся, несущего золотые яйца: Disney ради экономии не пригласила Джонни Деппа на роль в новой части "Пиратов Карибского моря"

Студия Disney сэкономит $90 млн, ведь не пригласила Джонни Деппа на роль Джека Воробья в новой части франшизы "Пираты Карибского моря"

Об этом сообщает издание Forbes .

Отмечается, что актеру заплатили $90 млн за роль в фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". Хотя фильм был успешным в прокате, собрал около $800 млн (при бюджете в $230 млн), однако результат оказался хуже, чем рассчитывало руководство студии. Отзывы критиков и зрителей оставляли желать лучшего.

Forbes подчеркивает, что увольнение Джонни Деппа из "Пиратов Карибского моря" - это убийство гуся, несущего золотые яйца.

Сценарий к шестой части "Пиратов Карибского моря" напишут Ретт Риз и Пол Верник. Премьера картины состоится не ранее второй половины 2020 года. Пока неизвестно, кто заменит Джека Воробья как ключевую фигуру "Пиратов Карибского моря".

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 января, 2019 среда

1 января, 2019 вторник

больше новостей

2 января, 2019 среда

1 января, 2019 вторник

31 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать