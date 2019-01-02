Телеканал CNN назвал Симферополь российским городом
Об этом сообщает Громадское со ссылкой на посольство Украины в США в Twitter.
Сюжет был о том, как Новый год встретили по всему миру.
В подборку попали и фейерверки в Симферополе. Но фото подписали "В центре города запустили фейерверки. Симферополь, Россия".
Эту фотографию CNN взял в фотоагентства Getty Images. Собственно кадр сделал фотограф российского информагентства ТАСС Сергей Малгавко.
На это отреагировало посольство Украины в США.
"Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь - украинский город в Крыму, который оккупирован Россией", - заявило посольство.
We hope that our friends from @CNN will do better fact checking and content choice. Simferopol is a Ukrainian city in Crimean peninsula occupied by Russia. Do not follow Russia's playbook. #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/UuBSQp87BA- UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 2 января 2019
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