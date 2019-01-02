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Суд арестовал недвижимость Продана в Украине

Соломенский суд Киева арестовал у бывшего главы ДФС Мирослава Продана недвижимость в Украине

Об этом сообщает телеграмм канал Newsroom.

Согласно решению суда, арестовано недвижимое имущество в Украине бывшего и.о. главы ГФС.

Какие именно объекты арестованы, неизвестно, так как решение суда от 10 декабря 2018 является засекреченным и не подлежит разглашению.

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Отмечается, что недвижимость в Турции пока не трогают, потому что для ее ареста нужно оформить международное поручение. Поручение, кстати, оформили, но для принятия решения требуется время.

 

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