Суд арестовал недвижимость Продана в Украине
2 января, 2019, 13:28
Соломенский суд Киева арестовал у бывшего главы ДФС Мирослава Продана недвижимость в Украине
Об этом сообщает телеграмм канал Newsroom.
Согласно решению суда, арестовано недвижимое имущество в Украине бывшего и.о. главы ГФС.
Какие именно объекты арестованы, неизвестно, так как решение суда от 10 декабря 2018 является засекреченным и не подлежит разглашению.
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Отмечается, что недвижимость в Турции пока не трогают, потому что для ее ареста нужно оформить международное поручение. Поручение, кстати, оформили, но для принятия решения требуется время.
- Мирослава Продана обвиняют в незаконном обогащении. К выявленному у него состоянию относятся 2 квартиры в элитной столичной новостройке на 6,7 млн грн, два дома в Турции стоимостью 78 млн грн, 3 автомобиля представительского класса общей стоимостью 3,4 млн грн.
- В ноябре СМИ распространили переписки в мессенджере Продана, где он обсуждает приобретение двух особняков в Турции.
- 19 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура обоснованно подозревают Продана в личном незаконном обогащении.
- 26 ноября подозреваемый в незаконном обогащении бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил, что вернулся в Украину. из-за рубежа.
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