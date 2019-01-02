США вернут Украине картину с Иваном Грозным, которую похитили во время Второй мировой войны

2 января, 2019, 14:24

Власти США планируют вернуть Украину картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", написанную 107 лет назад художником Михаилом Паниным

Об этом сообщает Радио Свобода.

На ней изображена сцена с XVI века: русский царь Иван IV, известный как Иван Грозный, выезжает со свитой из кремлевских ворот.

Картина исчезла с художественного музея Днепра во время оккупации города в 1941 году, а недавно ее нашли в частном доме в штате Коннектикут.

Представители офиса генпрокурора США заявили, что до 1941 года картина была частью постоянной экспозиции художественного музея в Днепре. В заявлении от 21 декабря говорится, что эта работа вместе с еще 63 предметами искусства пропала из музея во время оккупации города во время Второй мировой войны.

В 1962 году картина оказалась у американской пары, которая приобрела дом в городе Риджфилд в штате Коннектикут. Бывший владелец дома эмигрировал в США из Швейцарии в 1946 году. Новые владельцы обнаружили документы, согласно которым продавец во время войны служил в швейцарской армии.

Представители прокуратуры утверждают, что в 1986 году эмигрант из Швейцарии умер, а через год дом был вновь продан, очередной владелец выставил картину Панина на аукцион. На объявление обратили внимание в Днепропетровском художественном музее и потребовали вернуть работу.

"Внимание! Картина "Иван Грозный" была в коллекции Художественного музея до 1941 года и была украдена во время Второй мировой войны. Этот факт подтверждается имеющимися в музее документами. Пожалуйста, остановите продажу этой картины на аукционе!!! В соответствии с международными правилами реституции украденных предметов искусства, картина должна быть возвращена Украине", - говорится в электронном письме, которое получили в аукционном доме 17 ноября 2017 г.

Работу Панина изъяли сотрудники ФБР.

Американские власти заявили, что, если не поступят другие судебные запросы, работа будет возвращена в посольство Украины в Вашингтоне.