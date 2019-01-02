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США вернут Украине картину с Иваном Грозным, которую похитили во время Второй мировой войны

Власти США планируют вернуть Украину картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", написанную 107 лет назад художником Михаилом Паниным

Об этом сообщает Радио Свобода.

На ней изображена сцена с XVI века: русский царь Иван IV, известный как Иван Грозный, выезжает со свитой из кремлевских ворот.

Картина исчезла с художественного музея Днепра во время оккупации города в 1941 году, а недавно ее нашли в частном доме в штате Коннектикут.

Представители офиса генпрокурора США заявили, что до 1941 года картина была частью постоянной экспозиции художественного музея в Днепре. В заявлении от 21 декабря говорится, что эта работа вместе с еще 63 предметами искусства пропала из музея во время оккупации города во время Второй мировой войны.

В 1962 году картина оказалась у американской пары, которая приобрела дом в городе Риджфилд в штате Коннектикут. Бывший владелец дома эмигрировал в США из Швейцарии в 1946 году. Новые владельцы обнаружили документы, согласно которым продавец во время войны служил в швейцарской армии.

Представители прокуратуры утверждают, что в 1986 году эмигрант из Швейцарии умер, а через год дом был вновь продан, очередной владелец выставил картину Панина на аукцион. На объявление обратили внимание в Днепропетровском художественном музее и потребовали вернуть работу.

"Внимание! Картина "Иван Грозный" была в коллекции Художественного музея до 1941 года и была украдена во время Второй мировой войны. Этот факт подтверждается имеющимися в музее документами. Пожалуйста, остановите продажу этой картины на аукционе!!! В соответствии с международными правилами реституции украденных предметов искусства, картина должна быть возвращена Украине", - говорится в электронном письме, которое получили в аукционном доме 17 ноября 2017 г.

Работу Панина изъяли сотрудники ФБР.

Американские власти заявили, что, если не поступят другие судебные запросы, работа будет возвращена в посольство Украины в Вашингтоне.

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