США вернут Украине картину с Иваном Грозным, которую похитили во время Второй мировой войны
Об этом сообщает Радио Свобода.
На ней изображена сцена с XVI века: русский царь Иван IV, известный как Иван Грозный, выезжает со свитой из кремлевских ворот.
Картина исчезла с художественного музея Днепра во время оккупации города в 1941 году, а недавно ее нашли в частном доме в штате Коннектикут.
Представители офиса генпрокурора США заявили, что до 1941 года картина была частью постоянной экспозиции художественного музея в Днепре. В заявлении от 21 декабря говорится, что эта работа вместе с еще 63 предметами искусства пропала из музея во время оккупации города во время Второй мировой войны.
В 1962 году картина оказалась у американской пары, которая приобрела дом в городе Риджфилд в штате Коннектикут. Бывший владелец дома эмигрировал в США из Швейцарии в 1946 году. Новые владельцы обнаружили документы, согласно которым продавец во время войны служил в швейцарской армии.
Представители прокуратуры утверждают, что в 1986 году эмигрант из Швейцарии умер, а через год дом был вновь продан, очередной владелец выставил картину Панина на аукцион. На объявление обратили внимание в Днепропетровском художественном музее и потребовали вернуть работу.
"Внимание! Картина "Иван Грозный" была в коллекции Художественного музея до 1941 года и была украдена во время Второй мировой войны. Этот факт подтверждается имеющимися в музее документами. Пожалуйста, остановите продажу этой картины на аукционе!!! В соответствии с международными правилами реституции украденных предметов искусства, картина должна быть возвращена Украине", - говорится в электронном письме, которое получили в аукционном доме 17 ноября 2017 г.
Работу Панина изъяли сотрудники ФБР.
Американские власти заявили, что, если не поступят другие судебные запросы, работа будет возвращена в посольство Украины в Вашингтоне.
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