Российским судам надо запретить вход в порты США и ЕС, - Хербст

2 января, 2019, 09:17

Экс-посол США в Украине Джон Хербст отметил, что лучшим ответом на агрессию России в Керченском проливе была бы запрет на вход в порты США и ЕС

Об этом бывший посол США в Украине и действующий директор Атлантического совета Джон Хербст заявил в интервью Радио Свобода.

"Думаю, лучшим ответом (на агрессию России в Керченском проливе. - Ред.) могли бы быть санкции против крупнейшего российского банка или запрет российским судам заходить в американские порты или порты ЕС. И предоставление Украине оружия. Вот что было бы адекватным ответом", - отметил он.

Хербст добавил, что в ближайшие 2-3 месяца Украина получит оружие от США, а Россия - санкции.

"Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США предоставляют оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией. Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум - двенадцати недель появится этот намного более сильный ответ США . И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине".

Он заверил, что сейчас в Вашингтоне достаточно аргументов для предоставления противокорабельных ракет, и патрульных кораблей и другого военного оборудования.