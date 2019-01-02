Российским судам надо запретить вход в порты США и ЕС, - Хербст
Об этом бывший посол США в Украине и действующий директор Атлантического совета Джон Хербст заявил в интервью Радио Свобода.
"Думаю, лучшим ответом (на агрессию России в Керченском проливе. - Ред.) могли бы быть санкции против крупнейшего российского банка или запрет российским судам заходить в американские порты или порты ЕС. И предоставление Украине оружия. Вот что было бы адекватным ответом", - отметил он.
Хербст добавил, что в ближайшие 2-3 месяца Украина получит оружие от США, а Россия - санкции.
"Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США предоставляют оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией. Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум - двенадцати недель появится этот намного более сильный ответ США . И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине".
Он заверил, что сейчас в Вашингтоне достаточно аргументов для предоставления противокорабельных ракет, и патрульных кораблей и другого военного оборудования.
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