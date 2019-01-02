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Полиция задержала нападавшего на лидера запорожских "евробляхеров"

Полиция Запорожья задержала мужчину, который избил, а затем выстрелил в ногу лидеру "Авто Евро Сила" Владу Погорелову

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Во время оперативных действий полицейские нашли во дворе дома по ул.Стешенко авто, на котором скрылся подозреваемый.

Через некоторое время оперативники установили и лицо, причастное к преступлению. Им оказался 37-летний местный житель. Пистолет "ПМР", из которого он стрелял в Погорелова, полицейские изъяли.

"Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что, несмотря на то что потерпевший является представителем общественного объединения, эта ситуация не связана с его общественной деятельностью, а возникла на основании общего конфликта.

Как сообщалось ранее, 31 декабря на Влада Погорелова напали после того, как он сделал замечание за использование петард.

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