Погода на Рождество: Украина будет самой холодной в Европе
Соответствующую публикацию она сделала в своем Facebook.
В четверг, 3 января, в Украину заходит похолодание.
Температура воздуха ближайшей ночью будет 0- 6 градусов.
В четверг днем ожидается 1-6 градусов. В восточной части и на юге будет теплее: -1 .. + 3, в Крыму до +5 градусов.
Снег выпадет ночью в большинстве областей, кроме Юга. А днем 3-го января снег пройдет в западных областях, в северных районах Черниговщины и Сумщины, а также в Луганской области. На остальной территории существенные осадки не предусматриваются.
Окрепнет гололедица.
В Киеве 3-го января ночью пойдет периодически снег. В столице похолодает до -1-3 градусов.
"Похолодание усилится и на Сочельник и Рождество может врезать до -8-11 градусов!", - отметила синоптик.
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