Погода на Рождество: Украина будет самой холодной в Европе

2 января, 2019, 15:01

Синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании и морозах в Украине

Соответствующую публикацию она сделала в своем Facebook.

В четверг, 3 января, в Украину заходит похолодание.

Температура воздуха ближайшей ночью будет 0- 6 градусов.

В четверг днем ожидается 1-6 градусов. В восточной части и на юге будет теплее: -1 .. + 3, в Крыму до +5 градусов.

Снег выпадет ночью в большинстве областей, кроме Юга. А днем 3-го января снег пройдет в западных областях, в северных районах Черниговщины и Сумщины, а также в Луганской области. На остальной территории существенные осадки не предусматриваются.

Окрепнет гололедица.

В Киеве 3-го января ночью пойдет периодически снег. В столице похолодает до -1-3 градусов.

"Похолодание усилится и на Сочельник и Рождество может врезать до -8-11 градусов!", - отметила синоптик.