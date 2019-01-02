Не коньяк, а солнцедар: в Украине популярному напитку выбирают новое название

2 января, 2019, 19:11

В Украине стартовало общественное обсуждение нового названия, которое придет на смену "коньяку Украины"

Соответствующее голосование размещено на Facebook-странице проекта "Географические указания в Украине", что финансируется Европейским Союзом, передает Европейская правда .

Напомним, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина обязалась с 2026 года отказаться от использования защищенного географического указания "коньяк" для продукта отечественного производства.

Вместо термина "коньяк Украины" должен употребляться или термин "бренди", или новое название, которое будет распространяться только на украинскую продукцию.

На голосование вынесено около трех десятков потенциальных названий. Некоторые из них очень похожи на слова "коньяк", например укрньяк, кьянок или каннук.

Одновременно предлагаются и оригинальные названия: сонцет, солнцедар, янтарь, пломинь, дубовик, грогон, виналь тому подобное.