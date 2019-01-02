НБУ оштрафовал "Сбербанк" на 95 млн грн

2 января, 2019, 16:38

Национальный банк Украины в декабре 2018 года применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок к пяти банкам

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Нацбанк оштрафовал "Сбербанк" на 94,74 млн грн за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 млрд грн.

"Да, после получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд грн, которые, в частности, заключались в выдаче со счетов клиентов - юридических лиц наличных, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличности и в разы увеличил объем операций, которые содержат признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства", - подчеркнули в пресс-службе НБУ.

Известно, что "Сбербанк" также получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов - публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Кроме "Сбербанка", регулятор также оштрафовал "Райффайзен Банк Аваль" - на 450 тыс. грн - за нарушение требований по идентификации клиентов - публичных деятелей, а также за ненадлежащее выполнение требований по обеспечению в своей деятельности управления рисками и осуществления переоценки рисков клиентов.

Также за указанный период Нацбанк вынес письменное предупреждение "Первому украинскому международному банку" (ПУМБ) за нарушение требований по идентификации клиентов - публичных деятелей, а также за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Еще один банк, который оштрафовал НБУ - "Глобус". Банк обязан уплатить 3 млн грн за рисковую деятельность и за нарушение банком требований по идентификации клиентов. Также регулятор дал письменное предупреждение "Банку Фамильный" за нарушение банком требований по идентификации клиентов, а также за ненадлежащее осуществление оценки и переоценки рисков клиентов.