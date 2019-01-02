МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Таиланд

2 января, 2019, 21:53

В украинском МИД просят украинцев, которые собирались посетить Таиланд, отложить свою поездку

Сообщение об этом появилось на сайте МИД.

В ведомстве предупреждают о тайфуне, который приближается к экзотической стране. Так, в нем указано, что со 2 по 5 января 2019 года в южных регионах королевства прогнозируют приближение тропического шторма "Пабук" и ухудшение погодных условий.

Ожидаются сильный ветер и осадки, возможны наводнения, тайфуны, которые могут привести к нарушению работы систем транспортного сообщения, а также перебоям с электро- и водоснабжением.

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осторожность, воздержаться от посещения прибрежных зон без необходимости на то, - говорится в сообщении.

Кроме этого, в МИД советуют украинцам, которые уже находятся в стране, отслеживать информацию соответствующих местных служб, а также придерживаться указаний и инструкций спасателей. Также следует быть готовыми к эвакуации.