МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Таиланд
Сообщение об этом появилось на сайте МИД.
В ведомстве предупреждают о тайфуне, который приближается к экзотической стране. Так, в нем указано, что со 2 по 5 января 2019 года в южных регионах королевства прогнозируют приближение тропического шторма "Пабук" и ухудшение погодных условий.
Ожидаются сильный ветер и осадки, возможны наводнения, тайфуны, которые могут привести к нарушению работы систем транспортного сообщения, а также перебоям с электро- и водоснабжением.
Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осторожность, воздержаться от посещения прибрежных зон без необходимости на то, - говорится в сообщении.
Кроме этого, в МИД советуют украинцам, которые уже находятся в стране, отслеживать информацию соответствующих местных служб, а также придерживаться указаний и инструкций спасателей. Также следует быть готовыми к эвакуации.
- Напомним, в декабре парламент Таиланда легализовал медицинское использование марихуаны.
- От 22 ноября вступил в силу Договор об отмене визового режима между Украиной и Таиландом
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