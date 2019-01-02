2 января, 2019, 12:40

Мэр Лондона Садик Хан поздравил город с Новым годом фейерверком и иллюминацией "Лондонского глаза" с rолористикjq флага ЕС

Об этом сообщает The Guardian.

Садик Хан объяснил, что это является одним из элементов послания миру, которое показывает, что Лондон останется "открытым" после Brexit.

"Я надеюсь, что депутаты парламента, члены правительства увидят сегодня фейерверки и подумают о том, в какой стране они хотят жить после Brexit", - заявил он.

Мэр Лондона был противником Brexit и выступает за повторное проведение референдума по выходу Великобритании из состава ЕС.