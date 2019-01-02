Мариупольские пограничники получили новый катер-перехватчик

2 января, 2019, 10:56

Мариупольский отряд морской охраны ГНСУ получил модернизированный катер проекта UMS-1000

Об этом сообщает Правительственный портал в Facebook.

Катер имеет мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения, два водомета, дизель-генератор мощностью 8 кВт для обеспечения работы систем в наиболее напряженном режиме.

Отмечается, что во время испытаний катер показал скорость в 45,5 узлов (84 км / ч) и это не является его скоростной границей.