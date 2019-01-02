Мариупольские пограничники получили новый катер-перехватчик
2 января, 2019, 10:56
Мариупольский отряд морской охраны ГНСУ получил модернизированный катер проекта UMS-1000
Об этом сообщает Правительственный портал в Facebook.
Катер имеет мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения, два водомета, дизель-генератор мощностью 8 кВт для обеспечения работы систем в наиболее напряженном режиме.
Отмечается, что во время испытаний катер показал скорость в 45,5 узлов (84 км / ч) и это не является его скоростной границей.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-