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Где в ЕС на алкоголь тратят больше всего денег, - данные Евростата


фото: vesti.bb.lv
Доля расходов на алкоголь среднего домохозяйства в ЕС составляет 1,6%

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на данные Евростата.

Наибольшая доля расходов на алкоголь среднего домохозяйства - в Эстонии. В этой балтийской стране доля составила 5,2%, что является наибольшим показателем в ЕС.

Впрочем страны-соседки Эстонии отстают незначительно: в Латвии этот показатель составляет 4,9%, а в Литве - 4%. Показатели, значительно больше среднеевропейских, также зафиксированы в Польше (3,5%), Чехии (3,3%), Венгрии (3%) и Финляндия (2,8%).

Меньше тратят на алкоголь в Испании (0,8%), Италии и Греции (по 0,9%).

Стоит добавить, что в Украине (данные Госкомстата по итогам первого полугодия 2018) доля расходов домохозяйство на алкоголь составляет 1,2% (в городах -1,4%, в сельской местности - 0,8%).

 

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