Что слушает президент: Порошенко опубликовал любимые украинские песни 2018 года

2 января, 2019, 21:33

Президент Украины Петр Порошенко обратил внимание на развитие украинской музыки в 2018 году и поделился подборкой любимых треков

Свой топ-7 любимых украинских песен президент опубликовал в Twitter.

Порошенко представил видео с фрагментами новых украинских песен, добавив в конце тег "украинский это модно". Среди исполнителей оказались Джамала, Onuka, ТНМК, "Антитела", KAZKA и другие.

"Радуюсь, когда вижу, как за последний год развилась украинская музыка - от фолка до танцевальной музыки и рока. Появилось много современных, ярких композиции как от давно известных коллективов, так и от новых талантливых исполнителей", - написал он, добавив, что "украинский язык должен везде звучать во весь голос".