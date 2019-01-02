Что слушает президент: Порошенко опубликовал любимые украинские песни 2018 года
Свой топ-7 любимых украинских песен президент опубликовал в Twitter.
Порошенко представил видео с фрагментами новых украинских песен, добавив в конце тег "украинский это модно". Среди исполнителей оказались Джамала, Onuka, ТНМК, "Антитела", KAZKA и другие.
"Радуюсь, когда вижу, как за последний год развилась украинская музыка - от фолка до танцевальной музыки и рока. Появилось много современных, ярких композиции как от давно известных коллективов, так и от новых талантливых исполнителей", - написал он, добавив, что "украинский язык должен везде звучать во весь голос".
Радуюсь, когда вижу, как за последний год развилась украинская музыка - от фолка до танцевальной музыки и года- Петр Порошенко (@poroshenko) 2 января 2019
Появилось много современных, ярких композиции как от давно известных коллективов, так и от новых талантливых исполнителей
Украинский язык должен везде звучать во весь голос! pic.twitter.com/kc5mR0dQhF
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