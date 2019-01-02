Американские пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов

2 января, 2019, 09:55

Американские пограничники утверждают, что применили слезоточивый газ после того, как толпа беженцев начала забрасывать их камнями

Об этом сообщает Немецкая волна.

Около 150 мигрантов из Латинской Америки во вторник, 1 января, попытались пересечь границу США и Мексики недалеко от Тихуаны. Американские пограничники применили против беженцев слезоточивый газ.

Как сообщили в пограничной службе США, слезоточивый газ применили после того, как толпа начала забрасывать стражей порядка камнями. В результате инцидента 25 человек были задержаны, среди них - двое подростков.

Остальные беженцы вернулись обратно на территорию Мексики.