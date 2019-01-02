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Американские пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов

Американские пограничники утверждают, что применили слезоточивый газ после того, как толпа беженцев начала забрасывать их камнями

Об этом сообщает Немецкая волна.

Около 150 мигрантов из Латинской Америки во вторник, 1 января, попытались пересечь границу США и Мексики недалеко от Тихуаны. Американские пограничники применили против беженцев слезоточивый газ.

Как сообщили в пограничной службе США, слезоточивый газ применили после того, как толпа начала забрасывать стражей порядка камнями. В результате инцидента 25 человек были задержаны, среди них - двое подростков.

Остальные беженцы вернулись обратно на территорию Мексики.

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