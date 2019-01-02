Американские пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов
2 января, 2019, 09:55
Американские пограничники утверждают, что применили слезоточивый газ после того, как толпа беженцев начала забрасывать их камнями
Об этом сообщает Немецкая волна.
Около 150 мигрантов из Латинской Америки во вторник, 1 января, попытались пересечь границу США и Мексики недалеко от Тихуаны. Американские пограничники применили против беженцев слезоточивый газ.
Как сообщили в пограничной службе США, слезоточивый газ применили после того, как толпа начала забрасывать стражей порядка камнями. В результате инцидента 25 человек были задержаны, среди них - двое подростков.
Остальные беженцы вернулись обратно на территорию Мексики.
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