Зеленский уже запустил сайт и придумал слоган к виборам

1 января, 2019, 19:59

Комик Владимир Зеленский сообщил о собственном сайте, где призывает присоединяться к его команде

Украинский шоумен и продюсер Владимир Зеленский записал видео, где прорекламировал свой сайт ze2019.com со слоганом "Я - иду, ты со мной? Зе! Команда".

Напомним, в новогоднюю ночь Владимир Зеленский сообщил о намерении баллотироваться на пост главы государства.

Согласно опросу компании Seetarget, проведенным с 1 по 6 декабря методом личных интервью, Владимир Зеленский занимает второе место с 9,0% (среди определились - 12,7%) в рейтинге потенциальных кандидатов на президентских выборах 2019 года, уступая лишь Юлии Тимошенко (14, 2% опрошенных, среди тех, кто определился - 20,2%). Нынешний президент Петр Порошенко на третьей позиции с 8,6% (12,3%).