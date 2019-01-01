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Захотел приключений: пьяный мужчина залез на главную елку Борисполя, есть видео

Правоохранители задержали смельчака

В городе Борисполь нетрезвый мужчина забрался на главную новогоднюю елку города.

Видео инцидента опубликовали на странице информационного еженедельника Бориспольщины "Терминал" в Facebook.

"Нетрезвый "елколаз" в новогоднюю ночь повредил главное украшение площади г. Борисполь", - говорится в сообщении. Отмечается, что правоохранители задержали мужчину.


 

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