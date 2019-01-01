Взрыв газа в РФ: число погибших возросло до 8
1 января, 2019, 11:36
В результате взрыва газа в десятиэтажке в российском Магнитогорске погибли уже по меньшей мере 8 человек
Об этом сообщает ТАСС.
Судьба еще 36 жильцов дома, которые могли находиться дома во время взрыва, пока неизвестна.
По оценкам МЧС, завалы предстоит разбирать около суток.
Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по ул. Карла Маркса в результате взрыва газа обрушился подъезд. 35 квартир было разрушено полностью , еще 10 - частично.
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