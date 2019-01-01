Военные США написали твит о бомбардировке на новый год. Теперь просят прощения
Об этом сообщает ВВС Украина.
В твите говорилось: “На Таймс-сквер есть традиция приветствовать Новый год спуском большого шара ... Если надо, мы готовы сбросить что-то побольше".
К посту в Twitter, который впоследствии удалили, было прикреплено видео бомбардировщика Б-2, сбрасывает бомбы, и взрывов на земле. В сообщении также был хэштег со слоганом ведомства - #PeaceIsOurProfession ( "Мир - это наша профессия”).
Отметим, твит появился за несколько часов до наступления Нового года по нью-йоркскому времени. В Нью-Йорке в новогоднюю ночь отсчет последней минуты до полуночи сопровождается спуском шпилем небоскреба большой "пули времени". Такая традиция сохраняется с 1907 года.
Твит возмутил пользователей соцсетей. Поэтому военные через несколько часов удалили твит.
"Наш предыдущий новогодний твит был в дурном вкусе и не отражает наши ценности. Мы извиняемся. Мы стремимся безопасности США и союзников", - отметил стратегическое командование в новом посте.
Напомним, стратегическое командование США - одна из десяти структур в составе Минобороны США со штаб-квартирой в штате Небраска.
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