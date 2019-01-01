Во Франции в новогоднюю ночь сломался аттракцион: люди застряли на высоте на 9 часов

1 января, 2019, 17:12

Во французском городе Ренн восемь человек на 9 часов застряли на высоте 52 метров из-за неисправности аттракциона

Об этом сообщает ВВС Украина.

Часть застрявших - несовершеннолетние дети в возрасте от 13 до 17 лет.

Александр Тиль, владелец аттракциона BomberMaxxx, объясняет, что инцидент произошел из-за неисправной детали. По его словам, безопасности людей ничего не угрожало: "единственной проблемой было понять, как их можно спустить на землю".

Спасатели провели несколько неудачных попыток добраться до заблокированных посетителей аттракциона с земли, однако пожарные лестницы оказались для этого слишком короткими.

Для спасения решили использовать вертолет, который подлетал к кабине и один за другим спускал людей вниз.

На видеозаписях, которые распространяются в соцсетях, видно как с работающего аттракциона в какой-то момент начинают сыпаться искры. Это произошло вечером 31 декабря - около 20:30 по местному времени.

Известно, что спасательная операция продолжалась более 9:00. Первого посетителя аттракциона спустили на землю незадолго до полуночи, последнего - около шести утра 1 января.