Во Франции в новогоднюю ночь сломался аттракцион: люди застряли на высоте на 9 часов
Об этом сообщает ВВС Украина.
Часть застрявших - несовершеннолетние дети в возрасте от 13 до 17 лет.
Александр Тиль, владелец аттракциона BomberMaxxx, объясняет, что инцидент произошел из-за неисправной детали. По его словам, безопасности людей ничего не угрожало: "единственной проблемой было понять, как их можно спустить на землю".
Спасатели провели несколько неудачных попыток добраться до заблокированных посетителей аттракциона с земли, однако пожарные лестницы оказались для этого слишком короткими.
Для спасения решили использовать вертолет, который подлетал к кабине и один за другим спускал людей вниз.
На видеозаписях, которые распространяются в соцсетях, видно как с работающего аттракциона в какой-то момент начинают сыпаться искры. Это произошло вечером 31 декабря - около 20:30 по местному времени.
Известно, что спасательная операция продолжалась более 9:00. Первого посетителя аттракциона спустили на землю незадолго до полуночи, последнего - около шести утра 1 января.
Huit personnes sont toujours bloquées tout en haut depuis 20h30 à la fête foraine de #Rennes. Des pompiers au sol, sur la nacelle et à mi-hauteur où s’arrête leur grande-échelle pic.twitter.com/mjLLPiYpOP— Marie Toumit (@MarieToumit) 1 січня 2019 р.
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