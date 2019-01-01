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В Запорожье подстрелили и избили лидера организации "евробляхеров"

В Запорожье неизвестные избили лидера организации "Авто Евро Сила" Влада Погорелова и прострелили ему ногу

Об этом сам пострадавший написал в Facebook.

Мужчина рассказал, что инцидент произошел после того, как он сделал замечание за использование петард.

"Простреленная нога и множественные травмы за замечание не бросать под авто", - написал Погорелов.

"Авто Евро Сила" - объединение владельцев автомобилей на иностранном регистрации.

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